SERIE C – Aiello (D.S. Avellino): “Patierno, le migliori squadre interessate a lui ma resta e rinnova”

Si è fatto un gran parlare nelle ultime settimane di un eventuale trasferimento di Cosimo Patierno, ipotesi non smentita dal procuratore nei giorni scorsi, pur ritenendo difficile che l’Avellino decidesse di privarsi dell’attaccante. Alla fine la sessione invernale del mercato ne ha sancito la permanenza. Sulle tracce del giocatore c’era anche il Catania, ma Patierno è rimasto alla corte di Biancolino. Il Direttore Sportivo dell’Avellino Mario Aiello ha parlato della questione ai microfoni di Prima Tivvù:

“Sicuramente è un giocatore importante e quindi le migliori squadre si sono interessate a lui e nel calciomercato i nomi poi girano. Però la società è sempre stata chiara, ritenendolo un punto di riferimento per lo spogliatoio, un leader in campo e fuori. Anzi, abbiamo ben pensato di accelerare i tempi del rinnovo fino al 2028, una vera e propria scelta di vita per il ragazzo legandosi quanto più possibile all’Avellino. La nostra è una scelta molto ragionata, poichè siamo convinti che Patierno possa fare ancora tanti gol negli anni e può tranquillamente coesistere con Lescano”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***