SERIE C: Benevento ko a Biella, il Catania torna in piena zona playoff

Aspettando l’esito del posticipo di lunedì sera dove la Casertana affronterà, tra le mura amiche, l’Audace Cerignola, vediamo come cambia la classifica del Girone C di Serie C alla luce dei risultati maturati a Monopoli e Biella, dove la Juventus Next Gen ha piegato la resistenza del Benevento (con il tecnico Michele Pazienza all’esordio) per 2-0. Balzo del Catania in piena zona playoff, portandosi a -4 dal Potenza sesto.

RISULTATI

Latina 1-0 Cavese

3′ Mastroianni

ACR Messina 0-0 AZ Picerno

Crotone 4-1 Potenza

25′ Tumminello (C), 60′ Gomez (C), 74′ Tumminello (C), 77′ Murano (C), 87′ D’Auria (P)

Foggia 1-0 Avellino

38′ Vezzoni

Juventus Next Gen 2-0 Benevento

19′ Guerra, 43′ Adzic

Monopoli 1-2 Catania

2′ De Paoli (C), 52′ Grandolfo (M), 85′ Ierardi (C)

Sorrento 6-0 Taranto

12′ Guadagni, 21′ Blondett, 23′ Musso, 28′ Scala, 45′ Vitiello, 65′ Esposito

Team Altamura 0-1 Giugliano

44′ Peluso

Turris 0-4 Trapani

38′ Ciuferri, 65′ Ongaro, 78′ Celiento, 88′ Celiento

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO

20.30, Casertana – Audace Cerignola

CLASSIFICA

1. Monopoli 48

2. *Audace Cerignola 48

3. Avellino 46

4. Benevento 46

5. Crotone 43

6. Potenza 42

7. Catania 38 (-1)

8. Trapani 38

9. Sorrento 37

10. Giugliano 37

11. AZ Picerno 36

12. Juventus Next Gen 34

13. Team Altamura 32

14. Foggia 32

15. Cavese 29

16. Latina 29

17. *Casertana 27

18. ACR Messina 24

19. Turris 6 (-11)

20. Taranto -6 (-19)

*una partita in meno

