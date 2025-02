SERIE C: cinquina del Giugliano, tris Foggia

Venerdì sera quattro squadre in campo per la disputa dei primi incontri valevoli per la 27a Giornata del girone C di Serie C. Il Foggia si è imposto a Taranto per 3-0. Gol tutti nel primo tempo recanti le firme di Emmausso (20′), Salines (33′) e Silvestro (42′). Il Giugliano, invece, tra le mura amiche ha travolto il Latina. 5-2 in questo caso il risultato finale. Tigrotti avanti di quattro reti con Padula (14′), Del Sole (43′), Peluso (60′) e D’Agostino (74′), poi Petermann accorcia le distanze per la squadra ospite (77′), ancora Giugliano a segno con Nepi (90′) e, in pieno recupero, Mastroianni fissa il definitivo 5-2.

CLASSIFICA

1. *Audace Cerignola 51

2. *Monopoli 48

3. *Avellino 46

4. *Benevento 46

5. *Crotone 43

6. *Potenza 42

7. Giugliano 40

8. *Catania 38 (-1)

9. *Trapani 38

10. *Sorrento 37

11. *AZ Picerno 36

12. Foggia 35

13. *Juventus Next Gen 34

14. *Team Altamura 32

15. *Cavese 29

16. Latina 29

17. *Casertana 27

18. *ACR Messina 24

19. *Turris 6 (-11)

20. Taranto -6 (-19)

*una partita in meno

SABATO 15 FEBBRAIO

15.00, Benevento – ACR Messina

17.30, Cavese – AZ Picerno

DOMENICA 16 FEBBRAIO

12.30, Potenza – Juventus Next Gen

15.00, Avellino – Crotone

15.00, Trapani – Sorrento

17.30, Audace Cerignola – Turris

17.30, Catania – Casertana

17.30, Monopoli – Team Altamura

