LA SICILIA: “Come cambierebbe, ad oggi, la classifica del girone C di Serie C senza Taranto e/o Turris”

Il rinvio della partita Taranto-Crotone (==>> qui gli incontri del prossimo turno) è il segnale che dovrebbe anticipare l’esclusione del Taranto dal campionato. La Lega Pro attende di conoscere il dispositivo di conclusione delle indagini della Procura FIGC. Si gioca regolarmente, invece, Giugliano-Turris, con i corallini finiti sotto inchiesta per il caso stipendi.

“Per il momento la questione dei campani pare meno grave, ma il terremoto è appena iniziato. La Covisoc darà un parere sulla correttezza dei pagamenti e se l’esito sarà negativo, la giustizia sportiva determinerà il futuro delle due squadre. Se saranno escluse, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria o esclusa”, riporta La Sicilia.

“Il Catania qualora venissero estromesse dal torneo entrambe le compagini perderebbe 4 punti in classifica, ma guadagnerebbe tre posizioni” riducendo il distacco dal terzo posto a -6. Vediamo nel dettaglio come cambierebbe la classifica, in attesa della disputa delle gare della 29a Giornata del girone C di Serie C, cancellando la partecipazione dal campionato del Taranto e/o della Turris:

CLASSIFICA SENZA TARANTO

CERIGNOLA 57

AVELLINO 52

MONOPOLI 46

BENEVENTO 45

CROTONE 43

POTENZA 43

TRAPANI 38

CATANIA (-1) 37

AZ PICERNO 37

GIUGLIANO 35

SORRENTO 34

JUVENTUS NG 33

CAVESE 30

FOGGIA 29

TEAM ALTAMURA 28

LATINA 26

CASERTANA 22

ACR MESSINA 19

TURRIS 5

CLASSIFICA SENZA TURRIS

CERIGNOLA 51

AVELLINO 48

BENEVENTO 44

MONOPOLI 43

CROTONE 43

POTENZA 42

GIUGLIANO 41

CATANIA (-1) 39

AZ PICERNO 37

TRAPANI 36

JUVENTUS NG 35

SORRENTO 34

TEAM ALTAMURA 33

CAVESE 30

FOGGIA 32

LATINA 27

CASERTANA 24

ACR MESSINA 22

TARANTO –7

CLASSIFICA SENZA TARANTO E TURRIS

CERIGNOLA 51

AVELLINO 48

BENEVENTO 42

MONOPOLI 40

CROTONE 40

POTENZA 39

CATANIA (-1) 36

GIUGLIANO 35

AZ PICERNO 34

JUVENTUS NG 32

TRAPANI 32

SORRENTO 30

CAVESE 27

TEAM ALTAMURA 27

FOGGIA 26

LATINA 23

CASERTANA 18

ACR MESSINA 16

