SERIE C: come previsto, tutto facile per il Picerno che travolge il Taranto

In attesa di comunicazioni ufficiali per certificare, o meno, l’esclusione del Taranto dal campionato, l’AZ Picerno apre la 28a Giornata del girone C di Serie C travolgendo, come prevedibile, proprio la compagine pugliese che ha schierato tantissimi giovani in campo.

7-0 maturato allo stadio “Donato Curcio”. Sono entrati nel tabellino dei marcatori Volpicelli, Energe (doppietta), De Ciancio, Petito (doppietta anche per lui) e Palazzino. Questo risultato, in attesa delle prossime partite, consente al Picerno di portarsi a quota 40 effettuando il sorpasso in classifica sul Catania (39), sceso al nono posto, ma i tre punti dei lucani verrebbero annullati qualora venisse formalizzata l’estromissione del Taranto dal torneo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***