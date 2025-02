SERIE C: da qualche giorno mercato svincolati chiuso, le operazioni dei club del girone C

Domenica 23 febbraio era l’ultimo giorno utile, in Italia, per l’ingaggio di calciatori svincolati. Solo tre società del girone C di Serie C si sono mosse sul mercato dei giocatori senza contratto dopo la scadenza della sessione invernale, ecco quali: il Sorrento si è assicurato il diritto alle prestazioni sportive del classe 2002 Mariano Guarracino, che può ricoprire più ruoli tra centrocampo e attacco; aveva rescisso precedentemente il contratto con il Taranto. Il Trapani ha perfezionato l’accordo con il centrocampista norvegese classe 1997 Erlend Segberg, reduce dall’esperienza nella prima parte di stagione tra le fila del Kristiansund, squadra della massima serie norvegese. La Cavese ha accolto l’attaccante brindisino Cosimo Chiricò (1991), fresco di risoluzione consensuale con il Catania.

