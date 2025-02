SERIE C: D’Andrea, digiuno di gol interrotto

Ritorno al gol per Filippo D’Andrea. L’attaccante che il Catania ha ceduto in prestito con obbligo condizionato all’Audace Cerignola, dopo averlo acquistato in estate dal medesimo club, ha contribuito al rotondo successo dei pugliesi sulla malcapitata Turris per 5-1 siglando la prima rete in questo campionato con i gialloazzurri (più assist ndr), seconda marcatura stagionale in assoluto considerando anche il gol messo a segno tra le fila del Catania ad Avellino il 23 novembre. Interrotto un digiuno che durava da quasi tre mesi per la punta romana di 26 anni che, finora, ha vissuto l’annata più prolifica tra i professionisti nel 2023/24 firmando 16 gol, sempre con la maglia del Cerignola.

