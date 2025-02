SERIE C: il Giugliano rialza la testa, pari tra Cavese e Altamura

Venerdì si è aperta la 25/a Giornata del girone C di Serie C con la disputa degli incontri Cavese-Team Altamura e Giugliano-Foggia. Il primo match si è concluso in parità con il risultato di 1-1. Al quarto d’ora del primo tempo Sannipoli porta in vantaggio i padroni di casa, ma un paio di minuti prima del 90′ la formazione ospite pareggia i conti con Mane.

A Giugliano, invece, i padroni di casa rialzano la testa dopo le recente sconfitte piegando la resistenza del Foggia. Al 18′ De Rosa va a segno per i tigrotti, l’ex Catania Emmausso risponde al minuto 68 consentendo al Foggia di pervenire al pareggio, ma al 75′ ancora il Giugliano trova il gol, stavolta con Nepi per il definitivo 2-1. In attesa della sfida Audace Cerignola-Catania, la squadra allenata da Bertotto si porta a -1 dal Catania in classifica.

