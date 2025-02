SERIE C: il Trapani si aggiudica il posticipo, Catania decimo. La nuova classifica

Vittoria granata nel derby siciliano tra ACR Messina e Trapani, decide il gol di Stensrud a pochi minuti dal 90′ tra le proteste per un presunto contatto falloso. In pieno recupero espulso l’estremo difensore del Messina Krapikas con l’ex Catania Haveri a prendere il suo posto a difesa dei pali. I peloritani, in piena lotta per non retrocedere, avevano la possibilità di agganciare la Casertana a quota 28 ma, alla luce dello 0-1 maturato allo stadio “San Filippo-Franco Scoglio”, restano a -3 dai campani. Il Trapani, vincendo, scavalca invece ben tre squadre in graduatoria. Ora il Catania occupa il decimo posto. Riportiamo di seguito la classifica e tutti i risultati della 28a Giornata del girone C di Serie C:

CLASSIFICA

1. Audace Cerignola 57

2. Avellino 52

3. Monopoli 49

4. Benevento 48

5. Crotone 46

6. Potenza 46

7. Trapani 42

8. Giugliano 41

9. AZ Picerno 40

10. Catania 40 (-1)

11. Sorrento 38

12. Juventus Next Gen 36

13. Foggia 35

14. Team Altamura 34

15. Cavese 33

16. Latina 30

17. Casertana 28

18. ACR Messina 25

19. Turris 6 (-11)

20. Taranto -6 (-19)

RISULTATI

ACR Messina 0-1 Trapani

87′ Stensrud

AZ Picerno 7-0 Taranto

1′ Volpicelli, 8′ Energe, 15′ De Ciancio, 21′ Energe, 26′ Petito, 54′ Palazzino, 68′ Petito

Casertana 1-2 Avellino

38′ Vano (C), 43′ Cagnano (A), 48′ Enrici (A)

Crotone 2-0 Monopoli

32′ Murano, 71′ Murano

Foggia 3-4 Potenza

2′ Siatounis (P), 21′ Petrungaro (P), 36′ Zunno (F), 38′ Gala (F), 48′ Gala (F), 68′ Siatounis (P), 89′ Mazzeo (P)

Juventus NG 0-0 Giugliano

Latina 1-1 Benevento

3′ Lanini (B), 19′ Scravaglieri (L)

Sorrento 0-1 Audace Cerignola

31′ Salvemini

Team Altamura 1-1 Catania

23′ Leonetti (T), 45’+1 Jimenez (C)

Turris 1-2 Cavese

8′ Marchisano (C), 22′ Trotta (T), 32′ Sannipoli (C)

