SERIE C: il trend delle squadre nel 2025. In quattro hanno raccolto meno punti del Catania

Primi due mesi dall’inizio del nuovo anno solare. La redazione di TuttoMercatoWeb.com stila una speciale classifica che si riferisce proprio a questo segmento di stagione. Viene fuori che il Catania, nel 2025, ha raccolto finora 7 punti. Stesso bottino di Casertana (prossima avversaria dei rossazzurri), Potenza, Foggia e Giugliano. Ancora meno, addirittura, il Benevento con soli 6 punti. A conferma delle grosse difficoltà che sta incontrando la formazione sannita dopo un’eccellente prima parte di stagione.

Cavese, Turris e Taranto sono le altre squadre ad avere raccolto meno punti del Catania nel 2025. In positivo, invece, si evidenzia il cammino importante della Juventus Next Gen, insieme all’Audace Cerignola compagine che ha fatto registrare il ruolino di marcia migliore nel nuovo anno solare con ben 16 punti incamerati. Per quanto riguarda le siciliane, Trapani e ACR Messina rispettivamente a +3 e +1 dal Catania. Ma ecco di seguito la classifica completa del girone C di Serie C nel 2025:

Audace Cerignola 16 Juventus Next Gen 16 Crotone 11 Avellino 11 Sorrento 10 Trapani 10 Monopoli 10 Team Altamura 9 Latina 9 AZ Picerno 8 ACR Messina 8 Casertana 7 Catania 7 Potenza 7 Foggia 7 Giugliano 7 Benevento 6 Cavese 5 Turris 1 Taranto 0

