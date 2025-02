SERIE C: le ufficialità di mercato di lunedì e martedì (3/4 febbraio)

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine lunedì 3 e martedì 4 febbraio per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

L’ACR Messina raggiunge l’accordo per il rinnovo del difensore classe ’97 Damiano Lia fino a giugno 2027. Sempre la società peloritana annuncia il rientro ad Ascoli dal prestito del 21enne esterno d’attacco Alessio Re, il trasferimento a titolo definitivo dell’estremo difensore classe 2006 Gabriel Adragna alla Nuova Igea Virtus, l’arrivo in prestito del laterale sinistro ex Catania Kevin Haveri (2001) dal Torino e del portiere Gabriel Meli (1999) via Taranto (definitivo) fino a giugno. Restando in Sicilia, il Trapani risolve consensualmente il contratto con il difensore Jacopo Gelli (2001) che firma con l’ACR Messina. I granata, inoltre, comunicano l’arrivo del portiere classe 2000 Davide Barosi in prestito dall’Ascoli.

Doppia operazione in uscita per il Team Altamura: il centrale difensivo Guillaume Gigliotti (25 anni) alla Gelbison ed il terzino di 22 anni Andrea Poggesi al Poggibonsi. Matteo Del Favero annunciato dall’Osijek, il 26enne portiere ex Taranto ha firmato un contratto fino a giugno con eventuale opzione da esercitare per la stagione successiva. Innesto a difesa dei pali per il Giugliano: prelevato in prestito dal Sorrento Andrea D’Aniello (2003), che ha giocato la prima parte di stagione al Trapani. Il Potenza trasferisce in prestito al Giugliano il difensore classe 2003 Vincenzo Galletta, preleva dalla SPAL (titolo definitivo) il centrale difensivo Matteo Bachini (2005), cede a titolo definitivo al Catanzaro il difensore Bruno Verrengia (2003), che comunque rimarrà a disposizione dei rossoblu fino al termine della stagione in corso.

Andrea De Paoli, attaccante genovese classe 1999, passa dal Giugliano al Catania in prestito con diritto di riscatto. Niccolò Zanellato, centrocampista classe 1998, lascia Catania a titolo definitivo direzione Lecco. Il terzino destro Francesco Rapisarda (1992) risolve il contratto con il Catania, poi ratifica l’accordo con il Latina. Prestito al Pisa con obbligo di riscatto a determinate condizioni per il difensore classe 2003 del Catania Alessio Castellini. Panchina della Turris affidata ad Andrea Juliano, figlio d’arte: ha guidato la Primavera corallina nell’attuale stagione.

Moustapha Yabre, difensore classe 2002 fresco di risoluzione con il Monopoli, sigla un accordo con il Perugia fino al 30 giugno 2027. Il Monopoli accoglie un nuovo attaccante, Jacopo Pellegrini (2000), a titolo temporaneo dalla Feralpisalò. Trasferimento in prestito dalla Triestina al Foggia per il centrocampista classe ’97 Sofian Kiyine. L’attaccante classe 2004 Mathis Touho va al Foggia in prestito dall’Amiens, invece l’esterno d’attacco di 19 anni Simone Ascione saluta i satanelli anticipando il prestito dal Venezia.

La Casertana si assicura a titolo temporaneo dall’Hellas Verona Yayah Kallon, attaccante classe 2001 della Sierra Leone, rinnova fino al 2026 il contratto del centrocampista classe ’96 Filippo Damian ed acquisisce in prestito con diritto di riscatto dalla Lucchese le prestazioni sportive del difensore di 22 anni Filippo Frison. Con la medesima formula l’attaccante Ismaila Badje (23 anni) saluta la Lucchese, direzione Cavese.

A proposito della Cavese, giunge in prestito dall’Arzignano Valchiampo il difensore classe 2005 Diego Rossi. Gli aquilotti, poi, tesserano l’attaccante Francesco Verde (1999), a titolo definitivo dalla Union Clodiense, e perfezionano uno scambio a titolo definitivo con l’Albinoleffe: il difensore Nicolò Evangelisti (2003) approda a Cava de’ Tirreni, percorso inverso per un altro difensore, Benedetto Barba (2003).

Audace Cerignola e AZ Picerno definiscono il passaggio in prestito alla squadra di mister Raffaele dell’attaccante Andrea Santarcangelo (2003). Sempre il Cerignola formalizza il passaggio a titolo definitivo dell’esterno offensivo Vittorio Parigini (1996) alla SPAL. Prestito biennale dal Catanzaro al Sorrento per il difensore mancino Umberto Morleo (2005). Matteo Fuscaldo, portiere classe 2005, torna alla Juventus Next Gen dal prestito all’Empoli. L’Avellino rimpiazza l’attaccante di 23 anni Daishwan Redan, ceduto a titolo temporaneo al Beerschot, con il ventenne Jan Zuberek, in prestito dall’Inter.

(articolo in aggiornamento)

