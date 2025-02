SERIE C: le ufficialità di mercato di sabato e domenica (1/2 febbraio)

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine sabato 1 e domenica 2 febbraio per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

Il Monopoli raggiunge l’accordo con la Juventus per l’estinzione anticipata del prestito del portiere classe 2002 Giovanni Gabriele Garofani. Inoltre la società biancoverde comunica il prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2026 di Cristian Damian Battocchio (centrocampista classe 1992), Nicola Bizzotto (difensore classe 1990), Danilo Bulevardi (centrocampista classe 1995), Francesco Grandolfo (attaccante classe 1992), Mirko Miceli (difensore classe 1991), Bruno Valenti (centrocampista classe 2002) e Orlando Viteritti (centrocampista classe 1994).

Saluta Avellino il difensore centrale Simone Benedetti (1992), cessione ratificata a titolo definitivo alla Lucchese, club con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno di quest’anno. Movimento in uscita per il Trapani, lascia i granata l’attaccante senegalese Mamadou Kanoute (1993). L’intesa è stata raggiunta in queste ore con il Perugia: gli umbri si assicurano le prestazioni sportive del calciatore a titolo temporaneo biennale con diritto di opzione e obbligo di riscatto (in caso di Serie B).

