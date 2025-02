SERIE C: non solo le vicende Taranto e Turris, si aggiungono i casi Messina e Lucchese

Nubi si addensano sul girone C di Serie C, con Taranto e Turris a rischio esclusione dal campionato. Soltanto la COVISOC potrà fare chiarezza effettuando i controlli previsti da regolamento su pagamenti, stipendi e contributi. Nelle ultime ore piovono tante ipotesi. Si va dalla possibilità d’infliggere l’ennesima penalizzazione alle due squadre, mantenendo la partecipazione al campionato delle stesse, fino ad arrivare alla estromissione di entrambe o di una delle due compagini. Se saranno confermate irregolarità (come sembra), la classifica subirebbe un’autentica rivoluzione, togliendo i punti alle formazioni che hanno sfidato Turris e/o Taranto.

C’è, poi, da segnalare il caso Messina. Nella sponda biancoscudata della Sicilia i calciatori non hanno ricevuto il pagamento dei contributi, con la nuova proprietà che parla di “problema amministrativo in via di risoluzione”. E’ stata anche lanciata una raccolta fondi ma si vive un clima d’incertezza e ormai è inevitabile che il Messina subirà una penalizzazione in classifica.

E’ evidente che il clima in Serie C non sia dei migliori. Si aggiungono, nel girone B, le criticità della Lucchese. In questo caso nessun pagamento ricevuto e squadra toscana che potrebbe entrare nei prossimi giorni in ‘stato di agitazione’ o proclamare lo sciopero. Scenario complicato, in un momento in cui il presidente federale Gabriele Gravina spinge sulla necessità di varare una riforma e Matteo Marani, numero uno della Lega Pro, disponibile ad adottare criteri più stringenti in sede d’iscrizione al campionato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***