SERIE C – Raffaele (all. Audace Cerignola): “Catania e Casertana confermano l’equilibrio di questo campionato”

Audace Cerignola che proverà a giocarsela fino in fondo per la promozione diretta, alimentando il sogno nelle prossime gare. I meriti vanno attribuiti anche a chi ha dimostrato di saper gestire in modo ottimale il timone della squadra, l’allenatore ex Catania Giuseppe Raffaele. Il tecnico siciliano chiede continuità al proprio gruppo, nel contesto di un campionato equilibrato:

“Noi siamo continui nelle prestazioni proseguendo il percorso con l’idea di fare calcio, e questo mi fa stare tranquillo nell’ottica di un futuro che ci può vedere ancora protagonisti. Mancano tantissime partite, dure, il girone di questo campionato si conferma molto equilibrato. Penso al Catania che ha perso sul nostro campo ma poi è andato a vincere a Monopoli, pareggiando il successivo confronto casalingo con la Casertana, squadra di grande livello se vedi i nomi che compongono la rosa, eppure si trova in quella posizione di classifica. Questo perchè il campionato propone tantissime squadre di livello, anche in termini di individualità”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***