SERIE C: risultati e classifica in attesa del posticipo, Catania agganciato dal Picerno

Aspettando l’esito del posticipo di lunedì sera in programma tra ACR Messina e Trapani allo stadio “San Filippo-Franco Scoglio”, riportiamo di seguito i risultati maturati su tutti gli altri campi del girone C di Serie C per la 28a Giornata con i marcatori dei rispettivi incontri. Vediamo anche come cambia la classifica.

RISULTATI

AZ Picerno 7-0 Taranto

1′ Volpicelli, 8′ Energe, 15′ De Ciancio, 21′ Energe, 26′ Petito, 54′ Palazzino, 68′ Petito

Casertana 1-2 Avellino

38′ Vano (C), 43′ Cagnano (A), 48′ Enrici (A)

Crotone 2-0 Monopoli

32′ Murano, 71′ Murano

Foggia 3-4 Potenza

2′ Siatounis (P), 21′ Petrungaro (P), 36′ Zunno (F), 38′ Gala (F), 48′ Gala (F), 68′ Siatounis (P), 89′ Mazzeo (P)

Juventus NG 0-0 Giugliano

Latina 1-1 Benevento

3′ Lanini (B), 19′ Scravaglieri (L)

Sorrento 0-1 Audace Cerignola

31′ Salvemini

Team Altamura 1-1 Catania

23′ Leonetti (T), 45’+1 Jimenez (C)

Turris 1-2 Cavese

8′ Marchisano (C), 22′ Trotta (T), 32′ Sannipoli (C)

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO

20.30, ACR Messina – Trapani

CLASSIFICA

1. Audace Cerignola 57

2. Avellino 52

3. Monopoli 49

4. Benevento 48

5. Crotone 46

6. Potenza 46

7. Giugliano 41

8. AZ Picerno 40

9. Catania 40 (-1)

10. *Trapani 39

11. Sorrento 38

12. Juventus Next Gen 36

13. Foggia 35

14. Team Altamura 34

15. Cavese 33

16. Latina 30

17. Casertana 28

18. *ACR Messina 25

19. Turris 6 (-11)

20. Taranto -6 (-19)

*una partita in meno

