SERIE C: risultati e classifica. Picerno e Trapani agganciano il Catania

In attesa di conoscere l’esito dei due posticipi in programma lunedì sera, Taranto-Casertana e Benevento-Monopoli, riportiamo di seguito i risultati maturati sugli altri campi del girone C di Serie C per la 25a Giornata con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:

RISULTATI

ACR Messina 2-1 Latina

3′ Petermann (L), 41′ Luciani (M), 74′ Garofalo (M)

Audace Cerignola 2-0 Catania

58′ Salvemini, 68′ Capomaggio

Avellino 3-1 Turris

1′ Lescano (A), 48′ Armiento (T), 66′ Lescano (A), 77′ Tribuzzi (A)

AZ Picerno 1-1 Juventus Next Gen

10′ Pietrelli (J), 27′ Energe (P)

Cavese 1-1 Team Altamura

14′ Sannipoli (C), 88′ Mane (A)

Giugliano 2-1 Foggia

18′ De Rosa (G), 68′ Emmausso (F), 75′ Nepi (G)

Sorrento 2-1 Crotone

4′ Musso (S), 30′ Musso (S), 74′ Murano (C)

Trapani 4-2 Potenza

6′ Anatriello (T), 9′ Siatounis (P), 11′ Anatriello (T), 40′ Anatriello (T), 83′ Ongaro (T), 89′ Petrungaro (P)

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO

15.00, Taranto – Casertana

20.30, Benevento – Monopoli

CLASSIFICA

1. Audace Cerignola 48

2. *Monopoli 47

3. Avellino 46

4. *Benevento 45

5. Potenza 42

6. Crotone 40

7. AZ Picerno 35

8. Catania 35 (-1)

9. Trapani 35

10. Sorrento 34

11. Giugliano 34

12. Team Altamura 32

13. Juventus Next Gen 31

14. Cavese 29

15. Foggia 29

16. Latina 26

17. *Casertana 24

18. ACR Messina 23

19. Turris 6 (-11)

20. *Taranto -6 (-19)

