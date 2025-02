SERIE C: sorridono Trapani e Messina, il Sorrento di Ferraro sorprende il Crotone

Detto della vittoria del Giugliano e del pareggio maturato nella sfida Cavese-Team Altamura, sono scese in campo altre sei squadre per la 25a Giornata del girone C di Serie C.

Il Trapani cala il poker contro il Potenza, sconfitto per 4-2 al “Provinciale”. Siatounis (9′) risponde al momentaneo 1-0 trapanese di Anatriello (6′), poi quest’ultimo rifila altri due gol alla formazione lucana, quarta rete di Ongaro (83′) prima del definitivo 4-2 potentino a firma di Petrungaro (89′). Sorride anche l’ACR Messina, peloritani vittoriosi per 2-1 in casa al cospetto del Latina. Petermann sblocca il risultato in favore degli ospiti (3′), reazione giallorossa di Luciani (41′) e Garofalo (74′) fissando il 2-1. Tre punti in tasca, inoltre, per il Sorrento. La squadra guidata dall’ex rossazzurro Giovanni Ferraro sorprende il Crotone: il 2-1 finale è caratterizzato dai gol di Musso (4′ e 30′) e Murano (74′).

