SERIE C – Vrenna (Pres. Crotone): “Torneo a 40 squadre o si pensi a una B2, senza riforma non intendiamo più investire”

I casi Taranto e Turris fanno discutere. Il presidente del Crotone Gianni Vrenna è intervenuto sul tema in sala stampa, esprimendo il proprio malcontento:

“È una cosa che si ripete in ogni stagione e ogni volta ne fa le spese questa società che puntualmente rispetta le le regole. Non sappiamo cosa succederà, ma da quello che si sente in giro e dalle mie informazioni, molto probabilmente non solo il Taranto ma anche altre società rischiano l’esclusione da questo campionato altamente falsato. Ora basta, mettiamo mano alla riforma dei campionati. Diversamente il Crotone non intende più investire! A gennaio ho avuto delle offerte importanti e avrei fatto delle plusvalenze, ma credevo in questo campionato e allora abbiamo tenuti i prezzi pregiati per provare a tentare però così non vai da nessuna parte”.

“Non si possono avere 60 squadre di calcio, non si possono fare playoff con 30 squadre. Ci sono realtà che non hanno neanche lo stadio, allora perché non si ritorna a due gironi come è stato sempre, con 40 squadre, eventualmente anche miste e chi ha la possibilità di fare calcio lo fa? Ci sono realtà importanti per la Lega Pro: il Crotone, il Vicenza, il Benevento, il Padova, ce ne sono tante di realtà, eventualmente si può pensare a una B2. Noi come Crotone calcio lotteremo con tutte le nostre forze affinché questo avvenga entro il prossimo anno perché è insostenibile e io penso che ci sia la volontà da parte di tutti di voler fare questa riforma“.

“Alziamo i parametri di iscrizione, guardiamo la struttura, guardiamo la storia, guardiamo il bacino d’utenza, secondo me si può arrivare tranquillamente a fare due gironi di Lega Pro. E poi cambiamo questo format dei playoff, onestamente non si può guardare perché non si può pensare che tu fai un campionato da vertice, sbagli una partita con squadre arrivate in campionato con 30 punti di differenza rispetto alla seconda e poi si ritrovano in B“.

