STAMPA LOCALE – Distefano: “Non deresponsabilizziamo il ruolo della squadra. Toscano dovrebbe scuotere qualche giocatore. Problema infortuni si trascina dallo scorso anno”

Riportiamo un secondo estratto delle riflessioni del giornalista di Live Sicilia Anthony Distefano nel corso della trasmissione ‘Futura Gol’, a cura di Futura Production:

“Quella di Altamura era una partita che doveva essere vinta e non si è vinta, che poi ha avuto un epilogo con le dichiarazioni del vice presidente. Ci stiamo concentrando troppo secondo me sugli aspetti societari, legati al centro sportivo, al logo e tutto il resto. Stiamo perdendo di vista quello che accade in campo, qualcosa di non edificante e che però dovremmo essere in grado in qualche modo di sapere distinguere da tutto il resto perchè credo che si stia un pò deresponsabilizzando il ruolo della squadra, perchè in campo vanno i giocatori e non vale la regola che i calciatori sono questi, perchè per l’organico che il Catania ha, al netto degli infortuni e tutto il resto, faccio fatica ad immaginare che pareggi 1-1 ad Altamura ed in casa contro la Casertana”.

“Il livello della classe arbitrale è quello che è. Su questo dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco, sai che ti possono capitare 2-3 errori consecutivi arbitrali contro, devi essere più forte dell’avversario e anche dell’arbitro. Su questo ormai siamo abbondantemente vaccinati. Io non avei fatto le dichiarazioni di Grella nel post gara di Altamura, ma è un tesserato e ha inteso farle. Rimane un altro problema, che il Catania deve vincere le partite indipendentemente da quel che accade nell’area di rigore avversaria“.

“Toscano è un allenatore vincente e credo che il Catania abbia scelto il meglio in questo senso. Perchè il tecnico non riesce a infondere la sua fame di vittoria ai giocatori? Perchè non ci è riuscito come ha fatto altrove? Su questo dovremmo interrogarci. Anche ad Altamura, purtroppo, registriamo un andazzo che è sempre lo stesso. Cercando quasi di fare melina in qualsiasi momento della gara. Da un allenatore vincente che conosce benissimo la C ci aspettiamo anche di svegliare, di scuotere qualche giocatore“.

“Infortuni? E’ un problema che il Catania si trascina dallo scorso anno. Non si capisce perchè realmente si arrivi ad un numero così elevato d’infortuni. I punti persi in realtà derivano da questo, Toscano non ha mai avuto tutti quanti a disposizione, ogni fine settimana si deve cambiare qualche giocatore. Non si è creato un gruppo, un’anima in questa squadra. Una soluzione prima o poi va trovata perchè non si può pensare ogni anno di andare avanti con questi numeri. Qui la società deve fare una disamina reale sul perchè ci siano ricadute, perchè puntualmente quando si esce per infortunio si ritorna in campo a distanza di oltre un mese. La società ha l’obbligo di fare le sue scelte, ma c’è anche questo difetto nel saper comunicare con l’ambiente quello che accade o meno“.

“Questa stagione ormai per il vertice è andata, e non scopro certamente l’acqua calda dicendo questo, ma con i giocatori a disposizione devi cercare di arrivare quanto più in alto possibile. Lo dico al di là della classifica perchè questa squadra deve dimostrare di sudare la maglie. Tante volte non si è visto. Così è nato un corto circuito. E’ brutto assistere ad un Catania che subisce in campo; deve scattarti l’orgoglio, dimostrare di avere sangue nelle vene. Sul campo succede questo e non possiamo negarlo”.

