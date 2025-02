STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, mercato nè di riparazione nè di rafforzamento. Classifica fa più che storcere il naso”

Alcune considerazioni del giornalista e vice direttore di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’. Riportiamo di seguito un estratto:

“Catania-Casertana è una partita che ha messo in evidenzia i limiti di questa squadra, lo specchio del campionato di questo Catania che in casa ha perso tantissimi punti e sprecato tantissime occasioni. Domenica ha rischiato di perderla. La Casertana ad un certo punto non ha osato spingere un pò di più. La parata di Dini nel finale testimonia le difficoltà del Catania, ma non perchè è stato sovrastato dall’avversario ma perchè semplicemente non ha giocato. Il Catania non gioca determinate gare“.

“Non si spiega la metamorfosi di una squadra che a Monopoli ha meritato di vincere ed è tornata in Sicilia impaurita, timorosa, incapace di mettere pressione all’avversario, di produrre un’azione offensiva e di mettere Inglese nelle condizioni di tirare in porta. E’ lo stesso Inglese che cerca di procurarsi le situazioni, se aspettasse la palla non concluderebbe mai verso la porta avversaria. Perchè questa squadra non ha una manovra in grado di mettere in difficoltà gli avversari?“.

“Il mercato invernale del Catania non è stato nè di riparazione, nè di rafforzamento. E’ servito ad alleggerire un carico di stipendi piuttosto pesante, in questo senso è stato un bene ma non si può pensare che il solo De Paoli – con tutto il rispetto nei confronti del giocatore – possa essere la cura per l’attacco del Catania. Sicuramente avresti dovuto fare qualcosa di più in mezzo al campo e in avanti“.

“Il Catania è mancato spesso nell’approccio alle partite. Soprattutto quando viene stimolato in un certo modo non riesce a rispondere sul campo. E vale poco l’attuale posizione in classifica, questa squadra si pensava ad inizio stagione che potesse lottare almeno per il secondo/terzo posto ma, considerando quello che stiamo vedendo in questa stagione, avrebbe forse potuto ambire anche alla vetta. L’attuale classifica del Catania fa più che storcere il naso“.

