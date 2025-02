STAMPA LOCALE – Gagliano: “Sollevato l’umore della squadra, che può preparare con una voglia diversa la gara con la Casertana”

Alcune considerazioni del giornalista e vice direttore di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’, dopo la vittoria del Catania maturata a Monopoli. Riportiamo di seguito un estratto:

“La vittoria di Monopoli è stata la classica gara vinta lottando fino in fondo, credendoci. Solleva l’umore di una squadra che era come se fosse entrata in una sorta di depressione mentale, perchè quando non arrivano i risultati è normale stare con i musi lunghi e l’umore sotto i tacchi. Questi tre punti risollevano l’ambiente, non risolvono tutti i problemi però indubbiamente il Catania si può preparare alla prossima gara con un atteggiamento differente, una voglia diversa rispetto alle precedenti settimane”.

“Adesso serve continuità, mai avuta se non nella parte iniziale del girone d’andata. Ben venga se il Catania riuscisse a ripetere quanto successo in quel segmento di stagione, allora sì che potrebbe risollevarsi in qualche modo per puntare ad un piazzamento di classifica più consono. Questa è una squadra che per capacità tecniche e qualità è stata modificata, in casa non ha brillato, probabilmente si esprime meglio quando aspetta gli avversari e va in ripartenza”.

