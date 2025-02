STAMPA LOCALE – Tortorici: “Catania, solo colpa di giocatori e società? C’è anche una guida tecnica…”

Ettore Tortorici, conduttore televisivo e giornalista, ospite della trasmissione ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, a Globus Television, commenta il pareggio contro la Casertana ed il rendimento altalenante del Catania:

“Il Catania veniva soprattutto dagli ultimi 20-30 minuti di Monopoli, c’era la convinzione di aver trovato il giusto equilibrio della squadra con la prospettiva positiva di giocare in casa contro la Casertana. Eravamo ottimisti, forse troppo. Nel calcio però non si può mai scrivere un risultato prima di giocare la partita. Dopo un primo tempo discreto il Catania è crollato nella ripresa e se nel finale non ci fosse stata la mega parata di Dini, staremmo parlando dell’ennesima sconfitta in casa. Questo andamento sali e scendi del Catania spiazza tantissimo, non sappiamo più che aggettivi utilizzare”.

“Finiamola di pensare che è solo colpa dei giocatori e della società. C’è una guida tecnica, un allenatore è vincente o perdente nella stessa misura. In questo momento secondo me bisogna anche valutare la posizione di Toscano. Sottolineo la gran confusione che regna dal punto di vista tecnico all’interno del gruppo squadra perchè come si può pretendere una buona situazione tattica da alcuni calciatori che spesso e volentieri giocano fuori ruolo? Contro la Casertana abbiamo visto solo iniziative personali, non un gioco corale. Qualcuno questa situazione la conosce bene e probabilmente non la sta governando. C’è anche il problema legato all’infermeria, non è possibile questa situazione”.

“Playoff? Quando hai avuto tante occasioni che non sei riuscito a sfruttare è normale che ci sia tanta amarezza. Ancora ci sono tante altre gare da giocare ma se questo è l’andazzo… il Catania potrebbe giocarsela ai playoff che sono sempre un punto interrogativo perchè li puoi vincere, stravincere o uscire già al primo turno. Il Catania dovrebbe cercare di ottenere il miglior piazzamento possibile ma è molto difficile“.

