STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Deficit di personalità e responsabilità nella conduzione tecnica di questa squadra. I tifosi fanno bene a fischiare e contestare tutti”

Ai microfoni di Telecolor, nel corso di ‘Anteprima Corner’, il collega Alessandro Vagliasindi si è espresso sul Catania dopo il pari interno con la Casertana. Ecco quanto evidenziato:

“Difficile riuscire a vincere una partita se non tiri nello specchio della porta. Questo aspetto il Catania lo ha centrato soltanto con il calcio di rigore di Inglese, nel contesto di una prestazione tra le più grigie in assoluto di questa stagione che sta continuando ad offrire una sensazione di incompletezza di questa squadra. Una squadra che se ha un giocatore come Jimenez in giornata non ottimale, letteralmente spegne la luce. Manovra asfittica, fatta di passaggi in orizzontale e all’indietro, senza cambio di marcia, che non riusce sugli esterni a sviluppare quei giochi di sovrapposizione tanto cari all’allenatore, regalando possesso palla e pericolosità agli avversari”.

“Fa ancora più specie che la Casertana proveniva da una sconfitta interna ed il Catania da una vittoria esterna. In campo sembrava esattamente l’opposto, cioè la squadra con problemi il Catania e quella col vento in poppa la Casertana. Credo ci sia anche da considerare un qualcosa a livello di conduzione di questa squadra, perchè stento a credere che non ci siano delle soluzioni alternative quando gli avversari ti imbrigliano e non ti lasciano spazio e ritmi per giocare. Questo è un punto rilevante che da un allenatore dall’esperienza comprovata come Toscano non mi sembra curato a puntino come magari ci si potrebbe aspettare”.

“Il pareggio può anche starci, ma visto il cammino così incerto avuto dal Catania fino a questa parte di stagione non ci deve stare quella prestazione assolutamente inammissibile. Ha fatto bene il pubblico a contestare e fischiare tutti, perchè non può essere questa l’espressione di una squadra che, arrivata alla 27a giornata, si trova con problemi irrisolti e senza prospettive. Vero, c’erano tante assenze e si attende il rientro di giocatori importanti soprattutto in attacco, però di base ci deve essere una struttura oleata che sia in grado di esprimere calcio in qualsiasi condizione, in casa, in trasferta, contro avversari chiusi o che giocano. Questo è un deficit enorme che le giornate che scorrono certificano inesorabilmente”.

“Sottolineo, in particolare, una mossa azzeccata da parte del tecnico della Casertana che nel secondo tempo ha modificato l’assetto del centrocampo mettendo sul lato esterno destro Llano, un problema non arginato dal Catania per tutta la ripresa. Non mi pare che la panchina del Catania sia stata pronta e reattiva ad arginare questa mossa che, di fatto, ha cambiato l’inerzia della gara nella ripresa. Anche qui torno a chiamare in causa delle responsabilità nella conduzione tecnica di questa squadra perchè siamo alla 27a giornata, stiamo entrando nell’ultimo segmento della stagione regolare e non è possibile assistere una prestazione del genere. E’ stata una giornata all’insegna della preoccupazione, della tensione e della incapacità di ribellarsi all’esito di una partita che sembrava ormai scritto e, anzi, se non fosse stato per Dini, si sarebbe conclusa con una sconfitta”.

“Soprattutto emerge un deficit di personalità. Nell’insieme questo gruppo non riesce ad esprimere dei picchi di personalità, perchè queste sono partite – soprattutto quando hai trovato in maniera episodica il gol del vantaggio – che devi sapere gestire, riuscire a portare a casa in qualche modo. Devi capire i momenti della partita. Circostanza che il Catania specialmente al ‘Massimino’ non è in grado di fare. La Casertana aveva in Vano un giocatore che ha fatto la guerra fino a quando è rimasto in campo. Domenica ad eccezione di Inglese nessun calciatore del Catania ha manifestato questa garra, questa voglia di buttare il cuore oltre l’ostacolo per avere ragione di un avversario che, invece, con il passare dei minuti si è incoraggiato proprio sulle deficienze mentali del Catania. Questo è un aspetto indispensabile, se non ce l’ha è quasi impossibile avere mire di grandezza in questo campionato”.

