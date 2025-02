STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Omogeneità di gruppo dopo chiusura mercato. Il Catania adesso ha l’obbligo di confermarsi. Corallo, coraggio e soluzioni nuove”

Ai microfoni di Telecolor, nel corso di ‘Anteprima Corner’, il collega Alessandro Vagliasindi si è espresso sul Catania dopo il ritorno alla vittoria in campionato. Ecco quanto evidenziato:

“Il calciomercato è finalmente finito e questo è un fatto che può portare soltanto compattezza e bonifica dopo tutte le criticità mentali di buona parte di questi giocatori che si erano andate ad incagliare in concomitanza del mercato, perchè per varie settimane c’erano giocatori con la valigia pronta ma che poi sono rimasti, allo stesso tempo c’erano calciatori in esubero e quasi tutti hanno trovato sistemazione altrove. Questo è molto importante perchè adesso dà una omogeneità di gruppo che, per le vicissitudini di cui sopra, era venuta a mancare nella fase del calciomercato e un paio di settimane prima”.

“La squadra ha fatto a Monopoli la gara che doveva fare, di fronte aveva un avversario con la difesa meno perforata del girone. Avere trovato le chiavi per infilare due volte la porta di Vitale andando vicino a marcature anche in altre circostanze è il fatto più significativo perchè in altre esibizioni il Catania aveva dato l’impressione di entrare e uscire pericolosamente dalla partita, non avendo la capacità di arrivare al dunque quando era il momento di farlo. A Monopoli la squadra ha sofferto per 20 minuti nel secondo tenpo con una pressione maggiore dei biancoverdi che trovavano sempre più facilmente il campo, il Catania ha resistito e nell’ultimo quarto d’ora di gara ha trovato gli argomenti per arrivare al successo“.

“Può essere che finalmente la squadra ha capito dopo varie prestazioni negative cosa serve per fare la voce grossa in questo girone. Da qui il Catania ha l’obbligo di confermarsi e cambiare anche il cammino in termini di media punti per avere soprattutto una scia favorevole in ottica playoff. Restano 12 giornate e deve viaggiare almeno ad una media di 2 punti a partita. Con queste precondizioni, anche con il recupero degli indisponibili, il Catania potrebbe presentarsi ai nastri di partenza dei playoff con argomenti validi”.

“Corallo? Abbiamo constatato attitudine al gioco in profondità, che è stata determinante per ribaltare l’inerzia della partita che nella prima metà della ripresa era dalla parte del Monopoli. Corallo ha dato coraggio, soluzioni nuove, ricacciando indietro il baricentro del Monopoli grazie a questa sua esuberanza. Chissà che tra le tante difficoltà che in questo momento accusa il reparto offensivo non possa essere lui una delle armi a sorpresa. Abbiamo già avuto modo di apprezzare Forti, si parla molto bene anche di Allegra, si potrebbe puntare sui giovani di casa che in temini di motivazioni ed entusiasmo possono dare molto e più freschezza anche a livello mentale a tutta la squadra”.

“Del Fabro e Allegretto? Sono giocatori di categoria, si stanno applicando con grande umiltà. Peraltro non provenivano da un periodo di lunga inattività e hanno portato il loro contributo alla causa perchè comunque non è stato concesso quasi nulla agli attaccanti del Monopoli, salvo quella situazione estemporanea in occasione del gol biancoverde dove si sono verificati una serie di errori. Vedi Di Tacchio che perde palla in maniera inaspettata, la traiettoria di Bruschi non letta perfettamente da Dini, Anastasi che fa poco per contrastare Falzerano, il quale rimette la palla verso Grandolfo che poi segna. Lì bisogna migliorare perchè sono situazioni in cui il Catania può e deve fare molto di più”.

“Va comunque rimarcata la prestazione della squadra sul piano difensivo eliminando molti degli errori che avevano accompagnato le ultime esibizioni del Catania. Allegretto è giocatore di stazza, prezioso sulle palle inattive, Del Fabro poco appariscente ma molto concreto, rischia poco soprattuto gioca d’anticipo. Si sono sposati bene anche con quello che possiamo definire un nuovo acquisto, Ierardi, che al di là del gol ha dato un contributo molto importante”.

