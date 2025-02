STAMPA NAZIONALE – Binda: “Taranto e Turris a rischio esclusione? Verifiche Covisoc, nei prossimi giorni provvedimento Figc”

Attraverso la pubblicazione di un post su Facebook, il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda si sofferma sulle scadenze federali che potrebbero portare Turris e Taranto all’esclusione dal campionato:

“E’ arrivato il giorno della scadenza per stipendi e contributi (Irpef e Inps) di novembre e dicembre, per i 60 club di Lega Pro. Ci sarebbero 3-4 società che potrebbero non rispettarla e quindi saranno penalizzate: 2 punti per ogni deferimento. I casi più importanti sono quelli di Taranto e Turris: se in questi mesi non hanno sistemato la scadenza saltata il 16 dicembre (mensilità di settembre e ottobre), scatterà l’esclusione dal campionato”.

“Dopo le verifiche della Covisoc ci sarà nei prossimi giorni un provvedimento della Figc e verranno tolti i punti alle squadre del girone conquistati contro la (o le) squadra/e esclusa/e. I proprietari dei club esclusi perderanno tutto, dovranno gestire la liquidazione/fallimento e non potranno più far parte dell’eventuale nuova società, che dovrà ripartire dall’Eccellenza con un nuovo nome e nuovi dirigenti”.

Secondo quanto riporta TuttoC.com, il Taranto avrebbe pagato gli stipendi fino a ottobre ed i contributi di quattro mensilità, da settembre a dicembre. Inoltre la Turris, che sembrava ormai a un passo dall’esclusione dalla Lega Pro, starebbe provvedendo al pagamento di stipendi, contributi e ritenute relative alle mensilità di settembre e ottobre. Una corsa contro il tempo, da concludere entro la mezzanotte.

