STAMPA NAZIONALE – Binda: “Taranto e Turris, il destino sembra segnato…”

Nicola Binda, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, avvicina sia il Taranto che la Turris all’esclusione dal campionato. Queste le sue parole via social: “Taranto e Turris giocheranno le partite del fine settimana, ma il loro destino sembra segnato. La Covisoc sta ultimando i controlli e i primi segnali non sono positivi. La Figc a inizio settimana prenderà la drastica decisione: si va verso l’esclusione dal campionato e la classifica del girone C sarà riscritta. Triste pagina per la Lega Pro, si riapre il libro nero che già in passato ha guastato la Serie C. Urge una seria riflessione: un campionato così importante può farlo solo chi se lo può permettere”.

