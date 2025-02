STAMPA NAZIONALE – Esposito (TuttoC): “Serie C, il caso Catania non è poi così lontano… sempre peggio!”

Turris e Taranto fuori dal campionato? Più scorrono le ore, più la sensazione è che, nei prossimi giorni, verrà formalizzata l’esclusione di entrambi i club con le pesanti ripercussioni del caso sulla classifica del girone C. Il giornalista Luca Esposito, attraverso il portale TuttoC, riflette sul tema. Lo fa citando anche il caso Catania, quando i rossazzurri furono estromessi dal torneo di Serie C a poche giornate dalla conclusione, nel 2022:

“A mio avviso la soluzione più logica (se di logica si può parlare in un contesto fatto di caos e disorganizzazione, cose inaccettabili a livello professionistico) sarebbe quella di far concludere il campionato ad entrambe le squadre evitando stravolgimenti delle classifiche e due mesi con i segni x e y sui calendari. Ancora una volta il calcio italiano conferma di non essere in grado di prendere esempio dagli errori e attuare una rivoluzione seria e concreta”.

“Il caso Catania non è poi così lontano e in tanti si riempirono la bocca parlando di criteri più stringenti per garantire l’iscrizione al campionato. E invece…sempre peggio! Ne fanno le spese i presidenti che ancora investono milioni per un sistema “malato”, i tifosi che popolano gli spalti, ma anche i calciatori di Turris e Taranto. In molti casi giovani che fanno sacrifici guadagnando il minimo federale e che vengono esposti a brutte figure su tutti i campi della C rischiando di ritrovarsi svincolati e disoccupati nei prossimi mesi. Intervenga anche l’Associazione Italiana Calciatori, istituzione che avrebbe l’obbligo di garantire sin da ora tutele di ogni genere verso professionisti che mai avrebbero pensato di iniziare la propria carriera in questo modo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***