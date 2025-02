STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Dalmonte in cerca di rilancio a Catania, l’ex rossazzurro Zanellato a Lecco per dimenticare la brutta parentesi etnea”

Nel calciomercato di gennaio che si è appena chiuso sono stati innumerevoli gli acquisti e le cessioni in Serie C. Il portale TuttoC.com, tra i dieci colpi di mercato in cerca di rilancio o di definito decollo ha inserito anche un giocatore del Catania ed un ex rossazzurro, rispettivamente Nicola Dalmonte e Niccolò Zanellato.

A proposito di Dalmonte, riporta l’articolo di Tommaso Maschio: “L’esterno classe ‘97 a Salerno non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che desiderava in una formazione dove ha spesso regnato la confusione come dimostrano gli avvicendamenti in panchina. Memore degli anni con Vicenza e SPAL ha così fatto un passo indietro e scelto l’ambizioso Catania dove provare a rilanciarsi per la seconda fase della sua carriera”.

Su Zanellato, invece: “Una sola presenza in Coppa Italia e poi l’oblio a Catania, dove si è trovato fuori rosa non rientrando più nel progetto etneo con sei mesi praticamente inattivo se non fosse stato per gli allenamenti. Il classe ‘98, che si era messo in mostra con la maglia del Crotone che conquistò la Serie A ha così deciso di ripartire dalla piazza lombarda per ritrovare minuti e campo e dimostrare che quest’ultimo periodo è stata solo una brutta parentesi in una carriera che ha ancora tanto davanti”.

