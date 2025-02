STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Mastrodomenico tra i flop della 28a Giornata di Serie C”

Nel consueto appuntamento settimanale relativo agli arbitri che si sono resi maggiormente protagonisti in positivo e negativo nella recente giornata di campionato, il portale nazionale che segue le vicende della Serie C, TuttoC.com, considera da flop la direzione di gara del sig. Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera, designato per la partita Team Altamura 1-1 Catania.

Nell’articolo a firma di Luca Esposito si attribuisce il voto ‘5’ all’indirizzo dell’arbitro, ‘4’ nei confronti dell’assistente. “Mediocre la gara dell’arbitro e insufficiente quella del suo assistente n.1. Grave errore lo commettono all’85 quando decidono di espellere il calciatore ospite Stoppa senza sanzionare anche il difensore locale Rizzo. Nella circostanza, a nostro avviso, era corretto ammonire entrambi i calciatori che simulano di aver subito un grave fallo”, si legge. Secondo questa versione, dunque, il rigore poteva anche non essere concesso al Catania ma andavano ammoniti sia Rizzo che Stoppa. Un episodio che continua a fare discutere.

