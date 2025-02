STAMPA NAZIONALE – TuttoMercatoWeb: “Catania, il colpaccio a Monopoli restituirà l’autostima che mancava?”

La vittoria di Monopoli come trampolino di lancio per la risalita in classifica del Catania? Il portale TuttoMercatoWeb.com parla del gol messo a segno nei minuti finali da Ierardi come l’episodio che può riaprire i giochi. “Sia per le squadre che lottano per la serie B, sia per un Catania che ha un organico troppo competitivo per meravigliarsi del blitz in casa del Monopoli”, riporta l’articolo di Luca Esposito che aggiunge: “Inspiegabile davvero che una rosa di questo spessore, costruita con enormi sacrifici economici, non possa ambire al primato pur mancando ancora tre mesi alla fine del campionato. Che il colpaccio in terra pugliese possa aver restituito l’autostima che mancava?”. A questa domanda potrà rispondere solamente il campo, dopo innumerevoli occasioni sprecate.

