STAMPA PISANA: “Castellini, talento in crescita per il Pisa”

SestaPorta.News, nell’articolo a firma del collega pisano Michele Bufalino, parla così dell’ingaggio di Alessio Castellini ad opera del Pisa:

“Ultimo giorno di mercato. Il Pisa, dopo rapide consultazioni notturne, si butta su Alessio Castellini, 21 anni, del Catania. Il profilo, pallino di Vaira, piace più di un altro calciatore valutato dall’estero e alla fine i dirigenti puntano tutto su di lui. Il giocatore, capitano dei siciliani nonostante la giovane età, è un centrale elegante, veloce e dotato di grande duttilità tattica: può infatti giocare sia in una difesa a tre che a quattro, oltre a ricoprire il ruolo di terzino, persino di centrocampista centrale ed esterno a tutta fascia, dando modo al Pisa di rinfoltire ulteriormente il parco esterni”.

Il Pisa era ad un passo dal capitano della nazionale under 21 danese Oliver Provstgaard Nielsen, ma si è intromessa in extremis la Lazio nella trattativa per l’ingaggio di quest’ultimo, così i nerazzurri hanno indirizzato il mirino verso Castellini. Il Pisa si assicura “un talento in crescita, pronto a dare il suo contributo nella corsa alla promozione. Castellini fa parte della scuderia Tmp Soccer di Tullio Tinti, con la quale la società ha già effettuato diverse operazioni. Nicholas Bonfanti, Stefano Gori, Fabrizio Brignani, Ettore Gliozzi, Simone Palombi e Alessandro De Vitis, provengono tutti da qui”, si legge.

