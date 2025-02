STAMPA PUGLIESE – Telesveva: “Altamura, col Catania altro giro altro rimpianto…”

La stampa pugliese torna ad esprimersi sulla gara recentemente disputata dal Team Altamura contro il Catania. Nello specifico la testata Telesveva vede il bicchiere mezzo vuoto per la compagine biancorossa, dopo che lo stesso allenatore Daniele Di Donato aveva espresso tanto rammarico nel post gara per la mancata vittoria:

“Altro giro, altro rimpianto. Anche con il Catania il Team Altamura ha chiuso la partita con la sensazione di aver lasciato due punti per strada. Stesso film di una settimana prima a Monopoli. Ancora una volta i murgiani scontano i finali di frazione. Se al Veneziani il pareggio biancoverde era arrivato nel recupero del secondo tempo, nell’1-1 del D’Angelo il centro dei siciliani è maturato negli ultimi istanti del primo tempo”, si legge. “Non si nasconde, Daniele Di Donato. L’allenatore applaude i suoi per l’applicazione e la qualità di gioco espresse ma mastica amaro per la vittoria mancata, effetto soprattutto delle occasioni da gol non concretizzate nella ripresa. Buone le risposte di chi è entrato a gara in corso”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***