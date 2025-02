STAMPA PUGLIESE – Telesveva: “Altamura, rispetto al match perso all’andata a Catania realtà ben più confortante”

Dopo il pareggio beffardo maturato in extremis a Monopoli, ora il focus del Team Altamura è sul Catania. Come riportano i colleghi dell’emittente televisiva pugliese Telesveva, “un girone e più di quattro mesi dopo rispetto al ko del 12 ottobre al Massimino, il Team Altamura fa i conti con un’altra realtà, ben più confortante. La sconfitta in Sicilia aveva addirittura avuto l’effetto di mettere in discussione la panchina di Daniele Di Donato, con la squadra a sette punti dopo nove giornate e in piena zona playout. Dopo 19 turni, i murgiani hanno decisamente cambiato passo e ora attendono domenica prossima al D’Angelo un avversario a +6 (39 i punti degli etnei a fronte dei 33 di Leonetti e compagni) e lo fanno forti di un vantaggio abbastanza rassicurante sulla zona playout”.

Merito, questo, “di una media punti migliorata, passata da 0.77 fino alla trasferta siciliana agli 1.36 punti per gara conquistati dalla decima giornata in avanti. Per raggiungere la salvezza il prima possibile occorrerà accelerare al D’Angelo, dove da metà dicembre ad oggi il Team Altamura ha vinto solo con il Taranto. All’orizzonte ci sono due impegni casalinghi in sei giorni: ad Altamura arriveranno prima il Catania e poi (sabato 1 marzo) il Latina. Cambiare passo davanti al tifo amico è allora la ricetta per vivere un finale di stagione senza patemi”.

