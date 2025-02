STAMPA SARDA: “Atletico Campanedda, progetto col Catania dal valore anche umano, di aggregazione e crescita per i bambini”

La stampa sarda, nello specifico il quotidiano La Nuova Sardegna, dà spazio alla notizia della partenza di cinque giovanissimi calciatori dell’ASD Atletico Campanedda 2024 per uno stage tecnico a Catania. Si tratta di Gabriele Carta, Gavino Pulina, Antonio Manunta, classe 2013 e parte della rosa degli Esordienti, insieme al 2014 Cristian Marras e al 2015 Nicholas Manunta, entrambi Pulcini. Si sottolinea “la bontà del progetto avviato con il Catania circa un anno fa”.

“ASD Atletico Campanedda è fieramente orgogliosa dei suoi atleti. Vogliamo fare un ringraziamento speciale al Catania FC per questa straordinaria opportunità. Questo è solo l’inizio di un viaggio,e siamo certi che continueranno a brillare sia in campo che fuori”, si legge in una nota. La collaborazione con la società rossazzurra va avanti con fiducia.

Di recente è ripartito per la città etnea il tecnico Ciccio Di Rosa, che per quaranta giorni è rimasto in Sardegna per allenare i bambini della società rossoblu, impartire lezioni tecnico-tattiche pratiche e teoriche, soprattutto sulla gestione dei giovani atleti ai mister del Campanedda. Riccardo Carboni, responsabile e direttore tecnico del settore giovanile del Campanedda ha spiegato: «Mister Di Rosa è stato un valore aggiunto perchè ha generato grande entusiasmo nei bambini e nei loro genitori, i quali vedono crescere sempre più questo progetto sportivo ed educativo all’interno della borgata di Campanedda».

In questi giorni è cominciato anche il ‘Progetto Scuola’, nel quale sono state inserite più tappe da effettuare all’interno delle scuole del territorio. I tecnici del Campanedda faranno attività per circa un’ora, sempre accompagnati dai tecnici del Catania. A conferma del valore non solo calcistico ma anche umano, di aggregazione e crescita da parte dei bambini.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***