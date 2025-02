STATISTICHE: Inglese, superata quota 90 gol nel professionismo

Roberto Inglese è attualmente fermo a quota 92 reti da professionista. Il calciatore in questo momento più prolifico del Catania si è rigenerato nella stagione regolare, archiviando gli ultimi anni difficili sul piano personale. Attendendo di scendere in campo con il Team Altamura, sono 12 le reti siglate in maglia rossazzurra. Come ricordato nei giorni scorsi Inglese rappresenta il migliore marcatore tra le fila etnee tenendo conto dell’intera gestione societaria targata Pelligra. Inoltre, qualora andasse a segno per la tredicesima volta, l’attaccante classe 1991 farebbe registrare il suo record personale di gol in una singola stagione (al momento eguagliato il bottino dell’annata 2017/18 al Chievo Verona, ndr).

