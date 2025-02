STATO DI FORMA: Catania e Team Altamura, ruolino di marcia simile nelle ultime cinque partite

Team Altamura e Catania domenica si confronteranno in Puglia per la 28a Giornata del girone C di Serie C. Analizzando il cammino delle due squadre nelle ultime cinque gare disputate, notiamo come il ruolino di marcia sia abbastanza simile con 8 punti raccolti dai rossazzurri contro i 6 della formazione biancorossa.

Unica differenza, la gara che in pieno recupero ha visto l’Altamura sfumare la vittoria a Monopoli grazie alla trasformazione di un contestatissimo rigore concesso ai biancoverdi nell’ultimo turno di campionato. Vittoria che, proprio a Monopoli, il Catania ha invece ottenuto negli istanti conclusivi del match il 9 febbraio. La squadra ha riportato due vittorie, altrettanti pareggi ed una sconfitta condite da 7 gol fatti e 6 subiti nell’ultimo mese di campionato. Un successo, tre risultati di parità ed un ko, invece, per l’Altamura nel medesimo periodo pur avendo segnato un gol in più (8) e rimediato una rete al passivo in meno (5) rispetto al Catania.

Le compagini più in forma del momento nel raggruppamento meridionale di terza serie sono Juventus Next Gen, Avellino e Audace Cerignola rispettivamente con 11, 12 e 15 punti raccolti negli ultimi cinque incontri. Cerignola, peraltro, imbattuto da 13 gare, reduce da 5 affermazioni consecutive e Juventus che non perde da 12 turni.

