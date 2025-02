TEAM ALTAMURA-CATANIA: prevendita biglietti Settore Ospiti

In vista della gara Team Altamura-Catania che verrà disputata domenica 23 febbraio 2024 alle ore 15:00, è iniziata la prevendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello stadio “Tonino D’Angelo” per un totale di circa 600 posti. I ticket avranno un prezzo di € 15.00 più diritti di prevendita e commissioni, saranno acquistabili online e presso i punti vendita abilitati del circuito Posto Riservato. La prevendita terminerà alle 19:00 di sabato 22 febbraio.

