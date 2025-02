TEAM ALTAMURA: società e giocatori invitano i propri tifosi a raggiungere in massa lo stadio

Come spesso accade, l’avversario di turno si prepara ad accogliere il Catania chiamando a raccolta il pubblico amico, confidando nel sostegno dei propri sostenitori e nell’affluenza più alta possibile allo stadio, alla ricerca di un risultato favorevole. La società pugliese manda un invito chiaro affinchè i tifosi raggiungano in massa il “Tonino D’Angelo”, teatro della sfida in programma domenica pomeriggio. “E’ il momento di sentire il battito del nostro stadio. Non restare a casa, vieni a lottare con noi!”, si legge sui canali social del Team Altamura. Spazio anche agli appelli lanciati dai calciatori all’indirizzo dei tifosi, spronandoli a sostenere a più non posso la squadra biancorossa in vista del match.

