TORRE DEL GRIFO: offerta del Catania a Marzo? I dettagli

Nel corso della trasmissione sportiva ‘Corner’, su Telecolor, il giornalista Alessandro Vagliasindi torna a focalizzare l’attenzione sull’interessamento del Catania per l’acquisizione di Torre del Grifo. Queste le sue parole:

“Entro la metà di Marzo il Catania presenterà un’offerta alla curatela fallimentare per acquisire Torre del Grifo ma anche il famoso logo di cui si parla ormai da tanto tempo. In questi giorni il Catania ha affidato a un pool di consulenti degli studi in chiave specifica sugli aspetti legati alla remissione in pristino di Torre del Grifo visto che si tratta di un centro sportivo oggi ammalorato perchè chiuso da diverso tempo, anche la destinazione d’uso per verificare alcune cose da sistemare dal punto di vista amministrativo”.

“Ad oggi tutti gli elementi convergono verso una positiva risoluzione della questione. I lavori dureranno 6-8 mesi da quando verranno consegnate le chiavi della struttura, la proposta verrà valutata realisticamente dalla curatela e dal giudice delegato entro i successivi 15-30 giorni. Se tutto va come immaginiamo, il discorso si chiuderà ad Aprile”.

