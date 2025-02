TOSCANO a Telecolor: “Dobbiamo rafforzare la squadra, fino all’espulsione gara equilibrata. L’arbitro ha sbagliato”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato ai microfoni di Telecolor il momento vissuto dalla squadra dopo la sconfitta contro l’Audace Cerignola:

“Era stata una partita equilibrata fino all’espulsione. L’arbitro ha commesso due errori: l’espulsione di Frisenna e la trattenuta di Salvemini. Sbagliamo noi e sbagliano anche gli arbitri. L’uscita di Dalmonte ha condizionato le cose in attacco, Montalto non era al massimo. Ho la società sempre vicina, ci confrontiamo spesso. Davanti siamo pochi, le assenze poi pesano: dobbiamo rafforzare la squadra. La situazione del calcio d’angolo ci ha spiazzato, perché anche ad inizio ripresa stavamo tenendo meglio il campo. Corallo ha meritato di giocare questo spezzone di partita, non poteva fare più di ciò che ha fatto”.

“Ad inizio campionato avevamo una squadra che dava fastidio a tutti, poi abbiamo perso qualche calciatore e siamo andati in difficoltà. Bisogna sopperire anche oggi a queste difficoltà, intervenendo sul mercato. La squadra sta facendo il massimo, tutti lo stiamo facendo: è normale che il momento sia complicato. In questi momenti dobbiamo essere tutti uniti, ci sta che la gente protesti. Ringraziamo la gente per averci seguito”.

