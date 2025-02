TOSCANO a Telecolor: “Troppi errori arbitrali. Meritavamo di vincere. Ecco perchè non hanno giocato Allegretto, Di Tacchio e Inglese”

L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ha parlato ai microfoni di Telecolor a seguito dell’1-1 tra Altamura e Catania.

“Io sono stato sempre molto collaborativo con gli arbitri, sono rimasto in silenzio dopo l’espulsione inesistente a Monopoli ma oggi è troppo. La squadra per me si è presa dei rischi ma oggi parlare della gara è difficile. Mi dispiace per i tifosi che sono venuti a seguirci perchè commettere certi errori da parte degli arbitri rende tutto inutile. Il rigore era netto, il giocatore avversario ha poi fatto una bella sceneggiata. I ragazzi hanno tentato di vincere. Abbiamo creato tanto e meritavano di portare a casa la vittoria. Gli errori arbitrali sono troppi, compromettono un campionato, una sfida e i sacrifici di società e tifosi”.

“Inglese? Non lo abbiamo voluto rischiare a causa di un’infiammazione al tendine accusata in settimana, lo stesso vale per Allegretto. Di Tacchio? Lui invece ha subito un forte colpo al costato nel match contro la Casertana che venerdì si è riacutizzato, non riusciva a respirare, dunque non era disponibile. Guglielmotti infine ha accusato un problema muscolare tuttavia non soffermiamoci su queste cose perchè oggi serve soffermarci su altro”.

“Le partite migliori le abbiamo fatte con squadre che giocano a quattro con un play, mandando il nostro trequarti Jimenez sul loro play giocando di riferimento con i due centrocampisti. Anche ad Altamura abbiamo concesso poco, solo in alcune ripartenze abbiamo sbagliato dei disimpegni. Sappiamo di dovere tirare fuori il massimo da ogni giocatore cercando di recuperare il più possibile gli infortunati e giocandoci le nostre carte, ma oggi è la prima volta in carriera che sono così amareggiato a seguito delle decisioni arbitrali”.

VIDEO: le parole di Toscano in sala stampa

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

