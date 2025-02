TOSCANO: ultimo risultato positivo a Monopoli nel 2019, i precedenti del tecnico

Due vittorie, altrettanti pareggi ed una sconfitta. Questo il bilancio di Domenico Toscano da allenatore contro il Monopoli, in vista del nuovo confronto di domenica pomeriggio, quando per la sesta volta in competizioni ufficiali l’allenatore calabrese sfiderà il Gabbiano.

Toscano cerca un risultato positivo che al “Veneziani” non ottiene dal 20 ottobre 2019: allora sedeva sulla panchina della Reggina, vittoriosa per 2-1. Nel match di ritorno, invece, passò la formazione biancoverde a Reggio Calabria per 2-0. In questa stagione, successo di misura per il Catania a fine settembre. Andando indietro nel tempo, nell’annata 2008/09, sempre in terza serie Toscano era al timone del Cosenza, pareggiando sia la partita di andata che quella di ritorno rispettivamente 1-1 in Calabria e 0-0 a Monopoli.

