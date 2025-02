TOSCANO: “Mi aspetto più coraggio dalla squadra. Jimenez in giornata no, ha capito. Con l’Altamura servirà il Catania di Monopoli”

L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano torna sulla partita pareggiata in casa contro la Casertana proiettandosi verso la successiva sfida di Altamura. Queste le sue parole in sala stampa:

“Nel primo tempo non abbiamo sofferto. Nella ripresa, invece, i difensori hanno fatto bene le marcature preventive subendo poche ripartenze ma ho visto un Catania giocare con troppa frenesia, mi aspettavo una maggiore veemenza anche nei minuti finali per inerzia o per volontà di portare a casa la gara. I cambi non hanno migliorato la situazione perchè contro la Casertana, squadra chiusa con giocatori bravi nell’uno contro uno, abili a prendere l’iniziativa per fare una giocata, serviva gente con determinate caratteristiche. Mancava perchè non abbiamo l’organico al completo, fermo restando che è stato un brutto secondo tempo e dovevamo fare meglio. Quando non hai i giusti ricambi fai fatica”.

“E’ un momento di emergenza, lo sappiamo, e noi dobbiamo fare meglio per sopperire a queste indisponibilità. Ci sono tante causa e concause che si sommano. Quando attraversi un periodo con tanti indisponibili per 3-4 settimane e sei costretto a giocare sempre con gli stessi uomini, rischiano a loro volto di infortunarsi. Tante cose le stiamo cambiando nella metodologia, nel recupero soprattutto dei giocatori, speriamo nel più breve tempo possibile di avere tutti a disposizione”.

“Non dobbiamo farci trascinare dai giudizi in base al risultato. La stessa formazione aveva fatto una grande partita a Monopoli, dobbiamo stare sereni e tranquilli migliorando certe situazioni. E’ chiaro che nella ripresa dovevamo spingere di più e stringere maggiormente i denti. Il Catania doveva mettere in campo maggiore coraggio, anche a costo di rischiare di perdere piuttosto che accontentarsi del pari, dando continuità a quanto fatto a Monopoli. Quando la squadra ha giocato su livelli superiori alla sufficienza ha portato a casa le partite, questo non è avvenuto ed ecco perchè non abbiamo vinto”.

“Come valuto l’apporto di Frisenna, Corallo, Raimo e Luperini domenica? Potevano dare qualcosa in più nel contesto di una partita che stava diventando troppo piatta. Corallo è giovane e devi aspettarti gare da grande protagonista e partite in cui non dà lo stesso contributo, ma fa parte della crescita di un giovane. Negli anni mi è capitato spesso di far esordire giovani con continuità e tutti hanno lo stesso processo, con alti e bassi che tu devi accompagnare e supportare. Frisenna veniva da una giornata di squalifica, si allena con noi da 15 giorni, darà il suo contributo alla causa e potrebbe essere una soluzione ad Altamura anche a gara iniziata. Raimo si è adattato a sinistra, ha fatto bene in alcune situazioni e meno in altre, ma tutta la squadra nel secondo tempo poteva fare meglio”.

“Se avremmo potuto operare scelte diverse in difesa nel match con la Casertana? A Monopoli tutta la squadra aveva risposto bene, difensori compresi. Secondo me era la scelta giusta riproporre gli stessi interpreti e la rifarei ancora oggi. Magari a gara in corso poteva essere una soluzione diversa inserire Quaini piuttosto che Gega. Il Team Altamura? Viene da una buona partita col Monopoli, vive un buon momento ma ormai tutte le partite sono toste e difficili, ognuno spinge per raggiungere gli obiettivi e le gare a disposizione diminuiscono. L’Altamura è squadra dinamica, da prendere con le pinze. Servirà il miglior Catania, come quello visto a Monopoli per venire a capo di questa partita”.

“Se tengo in considerazione anche la possibilità di un cambio di modulo? Io non credo ai moduli. A seconda delle dinamiche della partita e dell’avversario difendiamo anche a quattro. Non ci sono dei moduli predefiniti. Conta come approcci alla partita, con quanta determinazione sviluppi quello che hai elaborato. Con quanta energia e convinzione fai le cose. Ormai i sistemi di gioco lasciano il tempo che trovano”.

“Mi aspetto dal Catania più coraggio nel giocare la palla, invece domenica ho visto troppi lanci lunghi e poca lucidità. Questo mi fa inca***re perchè sei il Catania, quando fai le cose a metà non va bene, dai spazio agli avversari. Quando la palla lunga diventa un ping pong perdi le seconde palle e i contrasti. Questo non succede se prendi l’iniziativa costringendo gli avversari a correre. Jimenez? Era la sua giornata no. Già dal riscaldamento ho avuto la percezione che potesse esserlo. Gli ho detto ed ha capito che nelle giornate no deve restare lucido e pensare più a quello che serve alla squadra, non a se stesso”.

