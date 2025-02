TOSCANO prima del fischio d’inizio: “De Rose, febbre altissima. Frisenna in campo, sono fiducioso”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano, poco prima del fischio d’inizio a Cerignola rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di Telecolor. Ecco quanto evidenziato:

“Sono squadre che assomigliano tanto per sistema di gioco e atteggiamento, l’abbiamo preparata con la voglia giusta, la voglia di fare la partita su ogni campo. Perchè Frisenna titolare? Stamattina De Rose si è svegliato con la febbre altissima, non è in condizioni di giocare. Al suo posto agirà Frisenna e siamo fiduciosi. Frisenna è un catanese con tanta passione e voglia di dare il proprio contributo alla squadra della sua città. Possiede dinamismo, capacità di inserimento e coprire il campo in tante zone, sono caratteristiche che ci servivano. Gara sul sintetico? Abbiamo lavorato tutta la settimana a Misterbianco, ci siamo allenati bene e non sarà assolutamente un problema giocare sul sintetico. Sarà importante vedere come interpreteremo noi la partita nella zona del campo di Achik, giocatore che il Cerignola schiera al posto di Russo”.

