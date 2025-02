TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Casertana, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Come in occasione di ogni partita disputata dalla squadra di Toscano, chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza circa il giocatore del Catania che ha più impressionato nell’arco dei 90’. Ha ricevuto il numero maggiore di consensi al “Massimino” il portiere Andrea Dini, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade sull’ex Catanzaro, il quale non è riuscito a registrare il suo primo ‘clean sheet’ stagionale ma ha dato un contributo importante a difesa dei pali, evitando guai peggiori al Catania con un paio d’interventi provvidenziali, soprattutto nei minuti finali del match. Secondo gradino del podio per l’attaccante Roberto Inglese, autore del momentaneo 1-0 su rigore e che, come sempre, non ha lesinato sforzi in campo. Terza preferenza attribuita nei confronti del laterale destro Davide Guglielmotti.

