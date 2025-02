Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio:

L’EDITORIALE | Vittoria che fa morale, adesso occhi puntati sul mercato. Adeguamento strutture, Nesima prima tappa

TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Giugliano, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

ROSSAZZURRI IN GIRO – Silvestri: “Mancato impiego a Catania non certo per scelta mia. Ringrazio la Triestina per la fiducia”

LA SICILIA: “Sigi, dichiarata la liquidazione giudiziale”

UFFICIALE: Dalmonte arriva dalla Salernitana in prestito

INFERMERIA – Di Gennaro, Farroni e Stoppa: rientri previsti a febbraio

QUI CATANIA: ecco quanto risparmia il club dalle uscite di Chiricò e D’Andrea

DALMONTE: “Catania, sono carico. Puntiamo a disputare un buon finale di stagione, daremo tutto”

MERCATO: Lunetta, richieste rispedite al mittente

UFFICIALE: Frisenna al Catania a titolo definitivo

PATIERNO, l’agente: “Sommersi di telefonate, contatti anche col Catania. Tutto può accadere in sede di mercato”

MERCATO – Greco (D.G. Picerno) conferma Allegretto al Catania ma chiude per Pagliai: “Non si muove”

STURARO: lesione muscolare di primo grado

STAMPA ABRUZZESE: “Brugarello seguito in particolare dal Catania e altri due club di C”

FRISENNA: “Io ed il Catania, una storia d’amore”

MERCATO: fioccano le richieste per Stramaccioni

DALMONTE: da Trapani a Catania, ritorno in Sicilia per il neo acquisto rossazzurro

SERIE C: sarà presente il VAR in tutti i playoff e playout 2024/25

ORA E’ UFFICIALE: Allegretto nuovo difensore del Catania

MERCATO: il Catania torna sulle tracce di Redan

SERIE C – Mammarella (D.S. Ternana): “Chiricò? Ipotesi in questo momento messa da parte…”

EX ROSSAZZURRI – Pitino: “Catania, stagione travagliata. Importante consolidare la struttura societaria. Squadra può ancora dire la sua”

CALCIO SICILIANO – Cissè (ACR Messina): “Vogliamo diventare la prima città calcistica in Sicilia”

EX ROSSAZZURRI: primo gol stagionale di Carpani con la maglia dell’Ascoli

ACCADDE OGGI: 1 febbraio 2017, perde la vita Ciccio Famoso

ALLEGRETTO: dopo cinque stagioni in Basilicata arriva il salto di qualità

MERCATO: interesse anche del Catania per Comi, Pro Vercelli su Zanellato, Pellegrini verso Gubbio

QUI CATANIA: Dalmonte ritrova Stoppa e Jimenez, 22 gol in tre a Vicenza

ACCADDE OGGI – Baiocco, il ricordo del 2 febbraio 2007 e di Famoso: “Ciccio, devo dirti grazie. Raciti, quella sera incisa nella storia di Catania e del Catania”

ARANCIO (pres. Comitato regionale FIR Sicilia): “Pressione? Un calciatore forte la sa gestire. Pelligra, investimenti per dare subito una squadra vincente alla città ma soldi investiti male”

STAMPA LOCALE – Distefano: “Vedremo se finalmente il Catania riuscirà a darsi un’anima. Mercato con i piedi di piombo. Infrastrutture, c’è da fare molto di più”

