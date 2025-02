TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 10 a domenica 16 febbraio:

MONOPOLI-CATANIA: sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

==>> Leggi la notizia

A MENTE FREDDA | Segnali di ripresa, aspettiamo per capire se il malato è in via di guarigione

==>> Leggi la notizia

L’EDITORIALE | Trasformare gli errori in risorse. I giovani nuova linfa per il Catania

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Il Catania ha un Corallo prezioso, il giovane attaccante esempio da seguire”

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Andujar: “Anni meravigliosi a Catania. Importante porre basi solide e ristrutturare la società. Giocatori, dovete lottare per quella maglia”

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI: Zeoli, domenica emozionante ritorno al “Massimino”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA – Polito: “Dini ragazzo e professionista serio, può e deve farsi onore a Catania”

==>> Leggi la notizia

IERARDI: gol e prestazione valgono l’inserimento nella Top 11 di TuttoC

==>> Leggi la notizia

SERIE C – Cicerelli (Ternana): “Bella rivincita dopo avere inaspettatamente lasciato Catania”

==>> Leggi la notizia

CATANIA-GIUGLIANO: due tifosi etnei denunciati per avere violato il Daspo

==>> Leggi la notizia

LO MONACO VS ANTONINI, continua il botta e risposta: “L’hai fatta fuori dal vaso, non conosci la mia storia”; “Se eri così bravo perchè sei sparito e finito in Serie C?”

==>> Leggi la notizia

MERCATO – Matino: “C’era anche il Catania. Contento di essere a Cittadella”

==>> Leggi la notizia

CELLI: da fuori lista a reintegrato, troverà spazio anche lui in questo Catania?

==>> Leggi la notizia

CASTELLINI: “A Catania due anni e mezzo pieni di tutto. Pisa opportunità che volevo cogliere appieno. Porto la numero 27 di Biagianti”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA – Orazio Russo: “Creato un sistema per i nostri talenti, ecco i dettagli del progetto giovanile. Aspetto strutturale fondamentale. Corallo? Cautela…”

==>> Leggi la notizia

UFFICIALE: Chiricò riparte dalla Cavese

==>> Leggi la notizia

STAMPA LOCALE – Patanè: “Catania, giusto cedere Castellini. Società vuole ricostruire. Infortuni? Servirà maggiore attenzione…”

==>> Leggi la notizia

ULTRAS – Sport People: “Monopoli-Catania, ancora una volta tanto di cappello alla tifoseria rossazzurra”

==>> Leggi la notizia

MOROSOLI: “Catania, serve pazienza e lavorare sull’approccio mentale. Spesso con giocatori più affamati e meno blasonati si ottengono risultati migliori”

==>> Leggi la notizia

GRELLA: “Squadra tornata al Cibalino. Il Catania avrà un centro sportivo ma non si fa in due giorni. Logo? Pelligra non dimentica la storia del Catania”

==>> Leggi la notizia

GRELLA: “Per me è stato un buon mercato con l’età media della rosa abbassata. Sul settore giovanile e le difficoltà incontrate dalla squadra…”

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: squadra al Cibalino ma continuerà ad usufruire anche del campo di Misterbianco

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: Sturaro al momento fuori lista

==>> Leggi la notizia

SERIE C – Varrà (ex D.S. Potenza): “Con i nomi non si vince il campionato, ma adesso il Catania sta adottando un’altra strategia”

==>> Leggi la notizia

STAMPA LOCALE – Provini: “Una parte della tifoseria vorrebbe tutto e subito. Calma, gesso e serenità non dimenticando il passato”

==>> Leggi la notizia

STAMPA NAZIONALE – Peppe Di Stefano (Sky Sport): “Catania, servirà solo tempo. Uscire dalla C con intelligenza e raziocinio, ricompattarsi e ripartire”

==>> Leggi la notizia

STAMPA SARDA: “Atletico Campanedda, progetto col Catania dal valore anche umano, di aggregazione e crescita per i bambini”

==>> Leggi la notizia

MERCATO – Greco (D.G. Picerno): “Pagliai, in estate valuteremo nuove proposte”

==>> Leggi la notizia

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***