TUTTOCALCIOCATANIA: Team Altamura-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Come in occasione di ogni partita disputata dalla squadra di Toscano, chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza circa il giocatore del Catania che ha più impressionato nell’arco dei 90’. Ha ricevuto il numero maggiore di consensi al “Tonino D’Angelo” l’ex calciatore della Salernitana Kaleb Jiménez, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade sull’italo-spagnolo, il quale è tornato ad esprimersi a livelli importanti. Ha anche trovato la via della rete, rispondendo poco prima dell’intervallo al momentaneo vantaggio di Leonetti. Gol che, comunque, ha fruttato un solo punto. Secondo rossazzurro più votato, Andrea Dini. Ancora una volta l’estremo difensore non è riuscito a tenere inviolata la propria porta ma si è distinto per avere effettuato un paio di parate rilevanti nell’economia della gara.

