UFFICIALE: Castellini, cessione dal Catania al Pisa

“Catania Football Club rende noto di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Castellini alla società Pisa Sporting Club, a titolo temporaneo con opzione e con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni”. Questo il comunicato emesso dalla società rossazzurra che conferma la notizia circolata nelle ultime ore, essendosi concretizzato il trasferimento del jolly difensivo bresciano alla squadra toscana, in lotta per la promozione in Serie A. La cifra fissata per il riscatto dovrebbe essere pari a circa un milione di euro.

Il club nerazzurro, invece, ha riportato quanto segue: “Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Catania FC per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Castellini che da oggi entra a far parte del Gruppo Nerazzurro. Difensore, classe 2003, Alessio Castellini è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Brescia prima di approdare giovanissimo nel Catania in serie D: con gli etnei conquista subito, da protagonista, il ritorno tra i professionisti e quindi si guadagna addirittura i gradi di Capitano collezionando in totale 110 presenze (7 gol, 4 assist)”.

