UFFICIALE: Catania, arriva De Paoli dal Giugliano e Zanellato ceduto al Lecco

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Giugliano Calcio, con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea De Paoli. Nato a Genova il 6 agosto 1999, dopo aver completato la crescita calcistica nei settori giovanili del Genoa, del Brescia e della Ternana, l’attaccante ha debuttato in ambito professionistico con la Sambenedettese. Ha collezionato 15 presenze in Serie B con l’Ascoli. In C, ha indossato anche le maglie del Rieti, della Cavese, del Monopoli e del Siena.

Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla società Calcio Lecco 1912 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Zanellato. Al centrocampista, che con la nostra maglia ha disputato 17 gare, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali.

